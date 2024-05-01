من بوابة الدراويش.. الأهلى يعود إلى طريق الانتصارات بثنائية مقابل هدف

استعاد فريق النادى الأهلى حامل اللقب، نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه فريق النادى الإسماعيلى 2-1، ضمن المرحلة الـ«20» من الدورى الممتاز «دورىNILE» لكرة القدم، اليوم «الأربعاء».

وسجل الجنوب إفريقي بيرسى تاو وإمام عاشور ثنائية المارد الأحمر، بواقع هدف فى كل شوط، فيما قلص قائد الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي النتيجة من ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء بحوالى ربع الساعة.

شهدت المباراة تألق هارس الأحمر الأمين مصطفى شوبير من خلال تصدياته، وخاصة في اللحظات الأخيرة عندما أنقذ فريقه من السقوط فى فخ التعادل وحافظ على التقدم.

وأنهى الإسماعيلي المباراة بعشرة لاعبين لطرد مدافعه محمد نصر قبل النهاية بدقيقة واحدة لاعتراضه على حكم اللقاء أحمد الغندور بصورة غير لائقة.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الأهلى رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة ليستمر فى المركز الـ11، ويملك الفريق الأحمر 8 مباريات مؤجلة بسبب مشاركاته الخارجية، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة من 20 مباراة في المركز الـ13.