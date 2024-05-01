بيراميدز ينفرد بصدارة الدورى الممتاز بعد الفوز على إنبى بهدف دون مُقابل

حسم فريق نادى بيراميدز نتيجة لقاءه أمام الفريق البترولى إنبى، بهد أن حقق فوزا ثمينا بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدورى الممتاز.

سجل بيراميدز هدف المباراة الوحيد بالنيران الصديقة «هدف ذاتى»، عن طريق لاعب الفريق البترولى إنبى محمد إسماعيل حامد، فى الدقيقة 63 فى مرماه.

بعدها حاول فريق إنبى العودة مجددا للمباراة وإدراك التعادل، لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح ليقتنص بيراميدز فوزا ثمينا من معقل الفريق البترولي.

وبهذا الفوز يرفع الفريق السماوى رصيده للنقطة 38 فى صدارة الدورى الممتاز «دورىNILE»، فيما تجمد رصيد إنبي عند 29 نقطة وفى المركز الرابع.

من جهته، قال المدير الفنى لفريق نادي بيراميدز، الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، إنه سعيد للغاية بالفوز الصعب الدي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل والاستمرار في صدارة الدوري، مشددا على أن المنافس فريق قوي ويلعب كرة قدم مميزة والفوز عليه كان مهما لتحقيق الانتصار الرابع تواليا والابتعاد بصدارة الدوري.

وأوضح كرونسلاف في تصريحات إعلامية، أن الفريق قدم مباراة قوية وكان الأفضل فى كل شىء والأكثر خطورة، واستحق الفوز وأضاع العديد من الفرص التى كان بالإمكان تسجيلها والخروج بنتيجة أكبر.

وأشار كرونسلاف، أنه سعيد للغاية برد الفعل الرائع من جانب اللاعبين وخاصة البدلاء بعد الدفع بهم في توقيت صعب، وظهورهم بشكل ممتاز للغاية وتعويض الإصابات التي تعرض لها الفريق مؤخرا وخاصة أحمد سامي وعلي جبر وزلاكة وإسلام عيسى، وكذلك الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق بسبب الإيقاف رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافط.

واختتم المدرب الكرواتي أنه لا يفكر كثيرا في أمر صدارة الدوري ويلعب كل مباراة بهدف الفوز لأن المشوار ما يزال طويلا وهناك نصف البطولة لم يلعب بعد.