نقيب الفلاحين: قلة المعروض وراء ارتفاع أسعار العنب 

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن إرتفاع اسعار العنب يرجع لعدة اسباب اهمها قلة المعروض مع زيادة الطلب مشيرا إلى أن العنب المعروض في الأسواق حاليا بشائر المحصول وكميته قليله جدا .

وأضاف عبدالرحمن أن اصناف العنب الموجوده حاليا بالأسواق هي انواع اجنبيه تزرع في مصر بغرض التصدير لأنها مبكرة النضج، حيث يبدا نضجها في شهر مايو ويستمر حتي شهر سبتمبر وتكون أسعارها مرتفعه نظرا لترقب المواطنين لظهور العنب وفرحتهم بشرائه فور ظهوره في الأسواق بعد غيابه لفتره كبيرة .

و أشار عبدالرحمن أن أسعار العنب ستبدا في الإنخفاض تدريجيا كلما ارتفعت درجات الحرارة وزاد نضج المحصول وظهور الأنواع التي تنضج في منتصف الموسم كالطومسون والبلاك مونكا والأنواع متاخرة النضج كالكريمسون والأنواع البلدي كالعنب البلدي و البناتي والرومي الأحمر والتي يبدأ نضجها في شهر يونيو ويستمر حتي شهر نوفمبر .

و أكد عبدالرحمن أن انخفاض سعر العنب الحقيقي سيبدأ في شهر يونيو المقبل .

وأوضح أن مصر بها أكثر من 200 ألف فدان من العنب متوسط انتاج الفدان 12طن وهي تنتج كميات كبيرة تكفي للسوق المحلي وتصدر منها كميات كبيره لدول الإتحاد الأوربي و روسيا ودول شرق آسيا والصين والدول العربية.