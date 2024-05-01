الزمالك ينهى أزمة اللاعب المغربى أحمد بلحاج

نشر فريق نادى الزمالك بيانًا رسميًأ عبر موقعه، مساء اليوم «الأربعاء»، أعلن فيه التوصل لاتفاق مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم سابقًا، المغربى أحمد بلحاج بلحاج، وحل أزمة مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وكانت إدارة نادى الزمالك برئاسة بقيادة الكابتن حسين لبيب، قد نجحت فى إنهاء أزمة المغربى أحمد بلحاج، وذلك بعد أن كان قدم شكوى ضد النادى، بعد أن تم الاتفاق بين محامى بلحاج وحسين لبيب وعمرو أدهم عضو مجلس الإدارة على سداد مبلغ مليون و400 ألف جنيه قيمة مستحقات اللاعب لدى النادى.

وجاء ذلك، بناء على قرار غرفة فض المنازعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» ليتم إسدال الستار على القضية.

وشدد نادي الزمالك، على أن مجلس الإدارة يسعى لإنهاء كافة القضايا على النادي في الفترة الحالية بعد فترة من القضايا استمرت لسنوات وحملت ميزانية النادي ما يفوق عن ٥ مليون دولار، وذلك من أجل رفع القيد قبل فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وانضم بلحاج لصفوف فريق الزمالك، في الموسم الماضي، قادماً من أسوان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء، ولكن إدارة الأبيض لم تفعله لينتقل اللاعب إلى الجونة.