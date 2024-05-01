التموين تعلن تفاصيل طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في 8 محافظات باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه

شهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فاعلية الإعلان عن تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية بحضور كبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية حيث طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات ” البحيرة ، الأقصر ، الشرقية ، بنى سويف ، السويس ، المنيا ، جنوب سيناء ، الوادي الجديد ” على مساحة تقرب من 405 فدان ومن المستهدف تبلغ استثمارات هذه الفرص أكثر من 40 مليار جنيها لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة ،وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط .

و أكد الوزير أن الفرص الإستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها ، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب .

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات .

وشدد “المصيلحى”، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية ، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع إضافة الى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات .