الصحة: تقديم 3000 جلسة تثقيف صحي لـ 26 ألف فتاة وسيدة للتوعية بأشكال العنف والتصدي له

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 480 زيارة للسيدات المعرضات للعنف ضمن المرحلتين الأولى والثانية بـ “عيادات المرأة الآمنة”، للاستفادة من الخدمات الطبية والإرشاد والدعم النفسي المقدمة للسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وذلك خلال عامين منذ تدشين العيادات في أبريل عام 2022، بما يساهم في الحفاظ على حياة صحية ونفسية آمنة لجميع فئات المجتمع.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارات تتنوع بين أولية ومتابعة لأشكال العنف المختلفة ضد المرأة ،لافتًا إلى أن عيادات المرآة الآمنة بلغت 18 عيادة حتى الأن بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، أسوان).

وأشارت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن العيادات تستهدف السيدات اللاتي يترددن على الوحدات الصحية أو اللاتي تم اكتشاف حالاتهن خلال الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، موضحة أن تلك العيادات تساهم في توفير مساحة آمنة للسيدات، من خلال وحدات مجهزة ومتخصصة، مؤكدة الحفاظ على خصوصية وسرية بيانات المترددات على العيادات، فضلاً عن تفعيل نظم الإحالة إلى الجهات الشريكة الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، في إطار التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وأضاف الدكتور سمير وحيد الدميرى القائم بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للأمومة والطفولة، أنه تم تدريب 341 من مقدمي الخدمة اطباء وتمريض ومثقفات صحيات ورائدات ريفيات من خلال 17 دورة تدريبية علي كيفية التعامل مع الناجيات من العنف وتقديم الدعم النفسي الأولي والإحالة الي جهات دعم نفسي وخدمات اجتماعية مثل المجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل ووحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية، ووزارة التضامن الاجتماعي المتمثلة في دور الاستضافة.

وأشارت الدكتورة سارة يونس منسق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، إلى تنفيذ ٣٠٥٦ جلسة تثقيف صحي لـ ٢٦٣٤٨ فتاة وسيدة وأم مترددة على الخدمات المختلفة بمراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى عقد 14 ندوة مجتمعية للتوعية عن أشكال العنف والتصدي له وتأثيره علي الصحة والأسرة والمجتمع وكيفية تعاون جميع القطاعات في تقديم الدعم المجتمعي لمناهضة العنف.