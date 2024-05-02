مودرن فيوتشر يواجه طلائع الجيش فى ختام الجولة 20 لـ«دورىNILE»

فى السابعة من مساء اليوم «الخميس»، وعلى ستاد القاهرة الدولى، يلتقى فريق مودرن فيوتشر مع نظيره طلائع الجيش فى لقاء مثير، ضمن منافسات اليوم الأخير بالجولة 20 من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

ويأتى فريق مودرن فيوتشر فى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز «دورىNILE»، برصيد 25 نقطة حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وتلقى الهزيمة فى 4 مباريات.

فيما يأتى فريق طلائع الجيش فى المركز السادس لجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.