سؤال برلماني لوزير الصحة بشأن إجراءات متابعة ورصد الآثار الجانبية لعلاج كوفيد

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال لوزير الصحه عن الإجراءات المتخذة لمتابعة ورصد الآثار الجانبية لعلاج كوفيد 19.

وسألت النائبة: هل قامت وزارة الصحة برصد الآثار الجانبية الخطيرة التي كشفت عنها الشركة المنتجة للقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا؟

وهل هناك متابعة طبية لمتلقي هذا اللقاح وكشف ما قد يتعرضون له من آثار جانبية منذ تلقيهم له؟

وطلبت السعيد موافاتها بالإجابة مكتوبة.