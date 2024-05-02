 برلماني: حزمة قرارات السيسي في عيد العمال تنتصر لحقوق الطبقة العاملة 

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال وأولها زيادة مخصصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال إلى 1500 جنيه، تمثل تجسيد لثوابت الدولة المصرية تجاه العمال باعتبارهم جنود الإنتاج وسواعد بناء الأوطان، لذلك تحرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الحماية والرعاية العمال المصريين في الداخل والخارج بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل، مع الحفاظ على حقوق العمال.

وأضاف “عمار”، أن توجيه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره، يؤكد حرصه تحقيق التوازن المطلوب بين بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، لكفالة حياة كريمة للعامل المصري وإتاحة بيئة محفزة للإنتاج ومهيئة لدفع معدلات النمو الاقتصادي بالدولة المصرية، منوها أن توجيهه إنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل يتماشى مع رؤية الرئيس السيسي لأهمية التعامل مع المتغيرات الراهنة واستيعاب التخصصات الجديدة بتأهيل العمالة لها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوجيهات بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، يبرهن على انحياز الرئيس الدائم للطبقة العاملة، بما يكفل مناخ صحي مستدام يساعد على الإنتاج وضمان سلامة العامل، مشيرا إلى أن التأكيد أهمية زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وأيضا النساء وتمكينهم اقتصاديا يأتي استكمالا لدعم الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية وحرصه دمجهم في مسيرة التنمية الشاملة بما يكفل زيادة مكتسباتهم وتمثيلهم بالعملية الإنتاجية كشركاء نجاح.