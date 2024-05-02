حزب المؤتمر: تدشين مدينة السيسي بسيناء رسالة للعالم بقدرة مصر على حماية أمنها القومي

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى ، إن تدشين القبائل العربية لمدينة السيسي في سيناء، دليل على مكانة سيناء التاريخية ورسالة للعالم بقدرة مصر على حماية أمنها القومي.

وأوضح جبر: أن مدينة السيسي ستسهم في فتح فرص استثمارية جديدة لشركات العقارات، مما يوفر فرص عمل للشباب.

وأكد: أن مدينة السيسي تستهدف تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

مشيرًا إلى أن تدشين مدينة السيسي بسيناء يأتي في إطار جهود اتحاد القبائل العربية للمساهمة في نهضة سيناء، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المحافظة.

ولفت إلى أن التدشين يأتي كوفاء من أبناء سيناء والقبائل العربية للرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الذي وضع سيناء على خريطة التنمية لأول مرة في تاريخها.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المشاريع التى تمت بوسط سيناء من مدارس وزراعة وتجمعات تنموية فاقت كل تصور، وأن الدولة بالقيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى كانت تسير فى خطى متوازية، منها محاربة الإرهاب والقضاء عليه تماما إضافة إلى الإسراع فى التنمية فى كل المجالات.