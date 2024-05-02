الثلاثاء والأربعاء.. البرلمان يعقد جلساته العامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جلساته العامة القادمة لمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 مايو الجاري، على أن يتم عقدهما في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن جدول أعمال جلسات المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.