برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس لدعم العمالة غير المنتظمة

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته اليوم في احتفال عيد العمال، وفي مقدمتها الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد.

وأشار النائب، إلى أن قانون العمل يمثل أهمية كبيرة في ضبط العملية الإنتاجية، بين أطراف العمل الثلاثة “العمال _ أصحاب العمل _ الحكومة”، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في دفع عجلة الإنتاج.

وأوضح المصري، أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على دعم العمالة المصرية، لاسيما في ظل ما تقوم به من جهود جبارة في مساندة خطوات الدولة في مرحلة التنمية والبناء، لافتا إلى القرارات المتتالية في شأن رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات والمنح.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى ما وجه به الرئيس السيسي اليوم خلال احتفال عيد العمال، في شأن التوسع بتوظيف ذوي الهمم، والالتزام بنسبة 5% حد أدنى من فرص العمل سواء في القطاع الخاص أو الفرص التي تعلن عنها الدولة.

وشدد النائب أحمد المصري، على أهمية التوجيهات الخاصة بدعم العمالة غير المنتظمة، مطالبا وزارة العمل بالتوسع في تقديم الخدمات لهذه الفئة والتي تمثل قطاع عريض من قوة العمل في مصر.