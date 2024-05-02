رغم الغيابات والإصابات.. الزمالك يفوز ويهزم البنك الأهلي فى “دورىNile”

حقق فريق نادى الزمالك فوزًا صعبًا وثمينا على حساب ضيفه البنك الأهلى بنتيجة 1-0، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم “الخميس”، على ملعب ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الفوز الوحيد من ركلة جزاء، لاعب الزمالك أحمد مصطفى “زيزو” نجم الفريق، فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع فى الشوط الأول.

كما شهدت المباراة حالة طرد من نصيب مهاجم البنك الأهلى أسامة فيصل، في الدقيقة 55 بعدما حصل بطاقة صفراء ثانية بعد محاولة الحصول على ركلة جزاء، وكان لديه إنذار من الدقيقة 44 فى الشوط الأول.

وجاءت معظم فرص الفريقين عن طريق التصويبات من خارج منطقة الجزاء، ولكنها افتقدت للدقة سواء من زيزو وناصر ماهر لنادي الزمالك أو أسامة فيصل ومحمد هلال للبنك الأهلي.

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع حصل سامسون أكينولا، مهاجم الزمالك على ركلة جزاء بعد إعاقة من محمد عبد الغنى، مدافع البنك الأهلى، نفذها زيزو بنجاح ليعلن تقدم الزمالك بهدف فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وجاء الشوط الثانى أكثر هدوءًا واستحوذ الزمالك على الكرة معظم فترات اللعب فى وسط الملعب، مع محاولات متباعدة لتهديد مرمى البنك الأهلى وتسجيل الهدف الثانى.

وسجل الزمالك هدفًا في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد عرضية من زيزو تصدى لها حارس البنك الأهلي بشكل خاطئ لتصل إلى أحمد حمدي، الذي أسكنها الشباك، قبل أن تعود تقنية حكم الفيديو المساعد وتلغي الهدف بسبب وجود تسلل على زيزو في بداية الهجمة.

وفى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع أهدر زياد كمال، بديل الزمالك، فرصة تعزيز النتيجة بعدما انفرد وسدد الكرة برعونة ليتصدى لها حارس البنك الأهلى.

وتلقى نادى الزمالك ضربة مزدوجة بإصابة ثنائى الفريق خلال الشوط الأول من مواجهة البنك الأهلى فى الدورى المصري الممتاز.

حيث تعرض مصطفى الزنارى، مدافع الزمالك لإصابة منعته من استكمال المباراة ليخرج في الدقيقة 12 ويشارك حسام عبد المجيد بديلًا له.

وفى الدقيقة 22 يتعرض مصطفى شلبى، جناح الزمالك لإصابة أخرى على مستوى العضلة الضامة ليغادر المباراة ويدخل سامسون أكينولا بدلًا منه.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة 24 في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري، بفارق الأهداف فقط خلف الأهلي صاحب المركز الـ11، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز الخامس عشر.