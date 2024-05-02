مودرن فيوتشر وطلائع الجيش.. لا غالب ولا مغلوب فى “دورىNILE”

انتهت منذ قليل مباراة فريقى مودرن فيوتشر وطلائع الجيش بالتعادل السلبى، في اللقاء الذى جمعهما، على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ20، من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى NILE”.

شهدت أحداث المباراة سيطرة تامة من لاعبى فريق مودرن فيوتشر، والذى أهدر العديد من الفرص المحققه للتهديف، عن طريق محمد فاروق ومحمد محمود فيما غاب لاعبو فريق طلائع الجيش عن الهجمات.

وبهذة النتيجة يأتى فريق مودرن فيوتشر فى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile”، برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 8 مباريات وتلقى الهزيمة فى 4 مباريات.

فيما يأتى فريق طلائع الجيش فى المركز السادس لجدول ترتيب الدورى، برصيد 28 نقطة بعدما لعب 18 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.