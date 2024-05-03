اليوم.. مباراتان فى انطلاق الجولة الـ”21″ لمسابقة الدورى الممتاز

تنطلق اليوم “الجمعة”، منافسات الجولة 21 بالدورى المصرى بإقامة مباراتين بين فرق الاتحاد السكندرى مع بلدية المحلة، وزد إف سى مع المقاولون العرب.

زد اف سى وذئاب الجبل

يلتقى فريقا زد والمقاولون العرب في السابعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد القاهرة الدولى، في افتتاح منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى المصرى .

ويسعى المقاولون العرب لتحقيق الفوز الأول تحت قيادة معتمد جمال أمام زد، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام سموحة ويحتل زد المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يقبع المقاولون في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة .

زعيم الثغر والمصرى البورسعيدى

يستضيف فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طارق العشرى، نظيره بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدوري الممتاز.

ويسعي الاتحاد السكندرى وبلدية المحلة الخروج من نفق النتائج السيئة في الدوري واستعادة الانتصارات الغائبة، ويسكن الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يقبع بلدية المحلة فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.