عن حرب غزة وسقوط السرديات الغربية يكتب المهندس محمد فرج للأهالي:

للعدوان الصهيوني على غزة تداعيات عدَّة، لعل من أهمها بعد الصمود الفلسطيني الأسطوري في مواجهة عمليات الإبادة العنصرية، ومحاولات التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، وفي مواجهة حرب التجويع والتطهير العرقي، وربما بسببه، سقوط السرديات الإسرائيلية والغربية التي كانت سائدة ومهيمنة على الرأي العام العالمي قبل الحرب وقبل الصمود الفلسطيني في مواجهة الحرب العدوانية الإسرائيلية.

سرديات صهيونية قديمة:

كانت هناك سردية صهيونية قديمة أطلقها قادة الحركة الصهيونية من هرتزل إلى جابوتنسكي إلى بن جوريون حول أرض فلسطين، وهي سردية أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، لكن هذه الرواية القديمة سقطت منذ زمن بعيد مع عمليات ذبح وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه عبر مذابح دير ياسين وكفر قاسم، التي حولت نصف الشعب الفلسطيني ألى شعب من اللاجئين في الشتات الفلسطيني، ممن طردوا من أراضيهم وبيوتهم تحت قوة عمليات القتل والذبح والتهجير القسري، وسكنوا المخيمات في الضفة وغزة والأردن ولبنان وهاجروا إلى أربعة أركان الأرض.

لكن الصهاينة وحلفاءهم سعوا منذ ذلك الوقت، وبعد عام النكبة 1948 إلى ترويج سردية أخرى لمحو جريمة الذبح والطرد والتهجير القسري، وظهرت السردية الصهيونية الغربية حول أن الفلسطينيين باعوا أرضهم، ولم تصمد هذه السردية أمام حقيقتين هما صمود وبقاء الشعب الفلسطيني في أرضه فيما عرف بظاهرة فلسطينيي 48 أو عرب 48 داخل الكيان الصهيوني، وصمود الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية وغزة وفي المخيمات وأربعة أركان الأرض انتظارًا للعودة.

لكن بقايا هذه السرديات الصهيونية والغربية القديمة سقطت إلى غير رجعة مع الصمود الفلسطيني الأسطوري في غزة، في وجه العدوان والقتل وحرب الإبادة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر من عام 2023، وسقطت معها سرديات غربية وصهيونية جديدة كانت مازالت سائدة ومهيمنة سياسيًّا وثقافيًّا على الرأي العام الغربي والدولي، وبعض العقول في عالمنا العربي والعالم الثالث.

إسرائيل واحة الديمقراطية:

روجت السرديات الغربية والصهيونية أن الدولة العبرية، دولة الكيان الصهيوني، هي واحة الديمقراطية، وأنها كيان ديمقراطي غربي في محيط من الهمج المتخلفين راكبي الجمال والحمير والبغال، وهي بذلك كيان متحضر غربي محاط بخطر المتطرفين والإرهابيين المعادين للسامية من كل جانب، وهيمنت هذه السرديات الصهيونية والغربية على العقل الغربي، وبعض العقول العربية، وجاءت الحرب العدوانية الصهيونية على غزة والشعب الفلسطيني لتمحو هذه السردية، وتضعها في سلة الأساطير الصهيونية، وتظهر بدلًا منها حقيقة الكيان العنصري، الاستئصالي، الذي يعيش ويتغذى على عمليات القتل والتجويع والإبادة العنصرية والتطهير العرقي، وأضافت عمليات الكيان الصهيوني في الهجوم على المستشفيات وقتل المرضى والنساء والأطفال والعجائز صفحات جديدة للرواية، ووضعت سردية الصمود الفلسطيني الأسطوري في مواجهة السردية الصهيونية عن واحة الديموقراطية الكاذبة، وأكدت بدلًا منها حقيقتها العنصرية والعدوانية والهمجية.

الديمقراطية الغربية:

ولم تقف تداعيات الحرب العدوانية على غزة والشعب الفلسطيني عند حدود محو الأساطير والسرديات الصهيونية وحدها؛ بل تعدتها للطعن في أساطير الدول الغربية عن نفسها، كواحات للديمقراطية وحقوق الإنسان.

ففضلًا عن ازدواج المعايير الغربية في الموقف من عمليات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، مقارنة بموقفها من الحرب الروسية الأوكرانية، واستخدام الولايات المتحدة للفيتو لمنع الأمم المتحدة من إصدار أي موقف أو قرار لإدانة الدولة العبرية وعنصريتها وعدوانيتها، وبالإضافة إلى انتفاضة الدول الغربية للتضامن والدفاع بالمال والسلاح، وتحرك حاملات الطائرات للدفاع عن الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني، فضلًا عن كل ذلك، وبالإضافة إلى كل ذلك، كشفت حرب غزة وتداعياتها عن زيف السردية الغربية عن نفسها كواحة للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان.

فحيث انطلقت الانتفاضات الشعبية والطلابية في جامعات بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مطالبة بإدانة العدوانية الصهيونية، ووقف الحرب على غزة، و رافعة الأعلام الفلسطينية والكوفية الفلسطينية، أسفرت الديمقراطية الغربية والأمريكية عن حقيقتها كديمقراطية شكلية وسردية زائفة، حيث انطلقت الأصوات الصهيونية والغربية من داخل أروقة الحكومات وأروقة المجالس النيابية والجامعات تتهم الطلاب المتظاهرين والمعتصمين بالعداء للسامية، ولم يقف الأمر عند حد الاتهامات، بل انطلقت جحافل الشرطة الديمقراطية الغربية والأمريكية لاقتحام الحرم الجامعي وفض المظاهرات والاعتصامات واعتقال الطلاب، ومعها الكشف عن خرافة السردية الغربية عن الديمقراطية الغربية وحرية الرأي والتعبير، وخرافة حقوق الإنسان الغربية.

لقد أطاحت حرب غزة وتداعياتها بكثير من الأوهام السائدة والسرديات المهيمنة.

*محمد فرج