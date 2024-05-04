” البيطريين” تحتفل بشم النسيم باستعراضات للفنون الشعبية ورحلات نيلية

أعلنت النقابة العامة للأ طباء البيطريين ، عن تنظيم نادى النقابة بالعجوزة، عدة حفلات مميزة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، وذلك فى إطار زيادة الفعاليات والأنشطة الترفيهية للنادى.

من جانبه، قال الدكتور هيثم جنيدى، رئيس مجلس إدارة نادي نقابة الأطباء البيطريين بالعجوزة، إن النادى سينظم يوم مميز بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، بعد غداً ” الاثنين ” الموافق 6 مايو 2024.

وأكد أن الحفلة ستتضمن عددا من الاستعراضات للفنون الشعبية وفقرات فنية ورحلات نيلية ومفاجآت كثيرة على مدار اليوم، مشيرا إلى أن النادى سيبدأ في استقبال الأعضاء من الساعة التاسعة صباحا، وحتى نهاية اليوم.