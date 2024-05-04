الأهلى يسعى لمواصلة الانتصارات أمام الجونة فى “دورىNile” الليلة

فى السابعة مساء اليوم “السبت”، وعلى استاد القاهرة الدولى، يواجه فريق النادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر نظيره فريق الجونة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن من المنتظر أن تكون مليئة بالإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

وكان الأهلى، قد فاز على الدراويش، بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز الجونة على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلى 24 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 12 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الاهلى والزمالك وسجل لاعبيه 26 هدفا وتلقت شباكه 14.

فيما يحتل الجونة المركز السادس برصيد 28 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 26.

ومن جهته طالب المدير الفني للنادى الأهلى مارسيلكولر، لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري، مشدداً على ضرورة تفادى إهدار الفرص السهلة أمام المرمى لتحقيق الانتصار في الدوري.

يغيب عن الأهلى في مباراة الليلة رامى ربيعة للإيقاف ومحمد الشناوى وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة.

فيما طالب المدير الفنى للجونة علاء عبد العال، لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط أمام الاهلى حامل لقب الدوري المصري، ضمن خطة اللحاق بالمربع الذهبى للمسابقة.