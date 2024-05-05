وزارة العمل تتابع برامج التدريب المهنى المجانية لفتيات كفر الشيخ

تابعت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ ، الدورات التدريبية المجانية التي يجرى تقديمها بالوحدة التدريبية المتنقلة التابعة لمديرية العمل والتي تقدم خدماتها التدريبية بمركز سيدي سالم على مهنة التفصيل والخياطة ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، والتى تنفذها المديرية بمراكز التدريب المهني الثابتة والوحدة المتنقلة ، للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة ، على ايدى مدربين مؤهلين جرى اختبارهم بالوزارة ، وفق أحدث أساليب التدريب العالمية ، بنظام ساعات التدريب المعتمدة على المهن التى تتوفر لها برامج تدريبية داخل الوحدة بواقع 150 ساعة للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة ، و 60 ساعة تدريبية على مهن السباكة الصحية ، وكهرباء التوصيلات ..

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ ، ان تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وتوفير برامج تدريبية مهنية لهم على المهن التى يتطلبها سوق العمل للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة بعد إنتهاء التدريب ، وأضاف مدير المديرية أنه سير العملية التدريبية للفتيات من أبناء محافظة كفر الشيخ على مهنة الخياطة والتفصيل ، رافقه مديري مكاتب العمل والتشغيل بسيدي سالم ، و خلال جولته بمكاتب سيدي سالم والوحدة التدريبية المتنقلة استمع مدير المديرية إلي مطالب الفتيات المتدربات وآرائهن حول الخدمات التدريبية المقدمة من خلال الوحدة التدريبية المتنقلة وسبل تعزيز الاستفادة من القدرات التدريبية لوزارة العمل ، وجاء ذلك في إطار استراتيجية مديرية العمل لتحسين أداء البرامج التدريبية المهنية وفق متطلبات سوق العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية لتنمية مهارات الكوادر البشرية من أبناء مصر في ضوء رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.