وزارة العمل تنظم جولات تفقدية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل ، ان مديرية العمل بمحافظة الاسماعيلية ، نظمت جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل والإنتاج بالمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة بالمحافظة ،وتعمل تلك المصانع بقطاع الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الكهربائية وقطاع صناعة الأحذية وقطاع الصناعات الغذائية ، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين العمال وأصحاب الاعمال ،والتأكد من تطبيق كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية والإلتزام بها لتوفير مناخ عمل آمن للجميع ، وكذلك تشكيل لجنه الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية لمتابعة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتنفيذ اشتراطات الدفاع المدنى ومراجعة خطة الطوارئ والاخلاء بالمنشآت العاملة فى المحافظة ، ضمن جهود المديرية وأجهزتها فى تطبيق أحكام قانون العمل فيما يخص تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت لحماية الأفراد والممتلكات والمترديين من مخاطر بيئة العمل المختلفة وتوفير مناخ عمل مستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت لحمايتهم والمنشآت التى يعملون بها ، وتفعيل دور أجهزة المديرية فى القيام بمهامها فى التفتيش على المنشآت كثيفة العمالة لتطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، والمتابعة المستمرة من خلال الأجهزة التابعة للمديريات للمنشآت والمصانع والعمالة الموجودة بها ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، وأضاف مدير المديريةأنه جرى تنظيم زيارات ميدانية لـعدد من المصانع رافقه فيها اسماء زكى وكيلة مديرية العمل بالاسماعيلية ، سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، سامية عبدالسلام مديرة إدارة تفتيش عمل الاحياء ، إبراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ، دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى ، سالي مصطفى مديرة إدارة المفاوضة الجماعية ، وهنأ الجميع بمناسبة عيد العمال مؤكداً أن للعمال لهم دور كبير في المجتمع فهم مسؤولون عن بنائه وتنميته و السير على طريق التقدم والازدهار ومواكبة الدول المتقدمة بما يعود بالنفع على المجتمع وأفراده.

وأكد مدير المديرية خلال جولته على إعلاء قيمة العمل والعمال داخل كل المصانع والشركات وسيلة من وسائل التقدم والنجاح في آداء المهام ، وتوفير مناخ وظيفي تستطيع من خلاله العمالة الابداع ويزيد من الانتاجية والمهارات لدى جميع العمال في مناخ يسوده ، مراعاة لأساليب السلامة والصحة المهنية ومبادئها المنصوص عليها في القانون لتوفير الحماية والرعاية لكافة العمال ، وتضمنت اللجنة المشكلة من المهندس ايمن صالح رئيس هيئة المنطقه الحره بالاستثمار ، والمهندسة داليا حسن عضو السلامه والصحه المهنيه وممثل عن مديريه العمل ، ومحمود ميره عضو الاداره الهندسبه وممثل عن هيئه الاستثمار ، ورشا فؤاد امين سر اللجنه ، واحمد هلال عضو الحمايه المدنيه و ممثل عن الحمايه المدنيه ، وعلاء عبدالفتاح ممثل عن أمن المنطقه الحرة ، حيث جرى التفتيش علي مصنع ناتيوروب مستلزمات الملابس الجاهزة ، ومصنع كيوميديكال مستلزمات طبية و مخزن هيئة الاستثمار ..