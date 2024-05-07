جراحة فى الوجه لمدافع بيراميدز أسامة جلال

خضع مدافع فريق نادى بيراميدز أسامة جلال، لعملية جراحية فى الوجه، اليوم «الثلاثاء»، بإحدى المستشفيات بعد إصابته القوية أمس «الاثنين»، إثر الالتحام القوى من جانب لاعب مودرن فيوتشر فى المباراة التى جرت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

وكان الفريق السماوى، قد حقق الفوز على نظيره فريق مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف، فى لقاء ضمن الجولة 21 من بطولة الدورى، ليبتعد الفريق بصدارة جدول ترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة.

وكشف رئيس الجهاز الطبى بنادي بيراميدز الدكتور مصطفى المنيرى، أن أسامة جلال تعرض لالتحام قوى من جانب لاعب مودرن فيوتشر، وأن الأشعة أثبتت إصابته بكسر في عظام الوجه، وأجرى اللاعب الجراحة اليوم بإحدى مستشفيات المهندسين تحت إشراف أستاذ جراحة الوجه والفك الدكتور طارق البانوبى.

وشدد الدكتور مصطفى المنيرى، على أن أسامة جلال سيغادر المستشفى خلال ساعات بعد الاطمئنان عليه، حيث سيغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع عن الملاعب لحين التئام الكسر على أن يعود للتدريبات بقناع لحماية الوجه من الالتحامات المُحتملة.