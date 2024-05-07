بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية الخميس المقبل  

في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام الدراسى٢٠٢٤/٢٠٢٣، أعلنت الوزارة أنه سيتم بدء تسليم أرقام الجلوس لطلاب الدبلومات الفنية اعتبارًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩.

وأوضحت الوزارة أن لجان الإدارة ستتسلم تشكيل رؤساء ومراقبين أوائل لجان سير الامتحان والتكاليف الخاصة بهم من لجنة الإدارة المركزية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٥/١٢.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم مندوبى المدارس التكاليف الخاصة بكافة المنتدبين لأعمال سير الامتحان يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١٥.