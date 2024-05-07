عن الاحتياجات المتغيرة من الأرز للمصريين وثبات السياسات الحكومية ..الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق يكتب للأهالي

مقدمة عن الأسطوانة المشروخة:

على مدى عقدين من الزمان نسمع أصوات الأسطوانة المشروخة لتحديد مساحة الأرز الواجب زراعتها كل عام في محافظات شمال الدلتا.

والمتابع و الملاحظ للقرارات الوزارية يجد أنها لا تتغير، لا مع إيراد نهر النيل و لا مع رغبات المزارعين لزيادة مساحة الأرز كل عام، و لا مع التغيرات الحادثة بالداخل المصري، ولا مع التغيرات الإقليمية والدولية.

موضوعنا يتلخص فى ثلاثة عناوين، الأول منها هو المساحة المنزرعة أرز سواء المفترضة أو الواقعية، و ثانيها الإيراد السنوى لمياه نهر النيل، و ثالثها السياسات الحكومية و رغبات المزارعين.

الأرز بلبن من أطباق حلو المائدة ليس في مصر وحدها، ولكن فى معظم دول العالم، وعلى الأخص دول جنوب شرق آسيا حيث موطن نبات الأرز، ثم انتقل مع دخول الاسلام مصر مع العرب الوافدين من الجزيرة العربية.

الأرز بلبن من الأطباق سهلة التحضير حلوة المذاق رخيصة الثمن، ووقع سماع اسمها على الأذن شجي.

ومنذ عدة سنوات ليست بالبعيدة أصبح الأرز بلبن صعب المنال لارتفاع سعره وسعر السكر و سعر اللبن، المكونات الرئيسية لتحضيره وكذا أسعار الطاقة والعمالة.

سياسات زراعة الأرز بمصر:

وجهة نظرى المتواضعة أن صعوبة الحصول على الارز بلبن تعود إلى السياسات المائية والزراعية والتموينية المرتبطة بتحديد مساحة الأرز الواجب زراعتها سنويًّا، بناء على كم مياه النيل المتوفرة و المتغيرة سنويًّا، وحسب الفيضان السنوي و حالات إمتلاء بحيرة ناصر و أمان السد العالي، و كذا ما يتم تصديره إلى أو استيراده من الخارج للاستهلاك المحلي وتقديمه لبطاقات الدعم التمويني الشهرى للمواطنين فى إطار السياسة التموينية.

حليب الطور و لبن العصفور:

على مدى السنوات الاربعة الماضية و سنوات أخرى سابقة، كان نهر النيل يفيض بالخير كثيرًا، و كانت بحيرة ناصر فى أقصى حالات امتلائها بالمياه، إلى الحد الذي كان لابد من تصريف المياه الزائدة الى منخفضات توشكى و للبحر الأبيض المتوسط لأجل أمان السد العالي.

فى كل تلك السنوات كتبت أكثر من مقال و صرحت أكثر من تصريح بضرورة زيادة مساحة الارز السنوية، للاستفادة من المياه الضائعة بالصحراء بتوشكى و بالبحر المتوسط، وكان الرد من المسئولين بضرورة الالتزام بالمساحة المقررة، وضرورة معاقبة المزارعين المخالفين وتغريمهم لأنهم يهدرون المياه.

و كم ذكرتنى مواقف المسئولين الذين كنا نقول لهم أن هذا طور، كانت إجابتهم عليكم بحليب الطور.

و إذا ما نظرنا الى مساحة الارز المستهدفة فى السياسات الحكومية و القرارات الوزارية الشارحة لها، نجد أنها لم تتغير خلال السنوات السابقة مع استحالة الالتزام بتنفيذها من الفلاحين على أرض الواقع، حيث المساحات الفعلية المزروعة أرزًا كل عام كانت تزيد بنسب مئوية عالية ٥٠٪؜ و أحياناً ٨٠٪؜ من المستهدف.

وهذا يذكرنا بمقولة لبن العصفور التى تعني استحالة تنفيذ السياسات فى ظل واقع مائي و واقع اقتصادي يعاني من التضخم، ليس بسبب ارتفاع سعر الأرز في الأسواق فقط، و لكن كذلك أسعار كل المنتجات و السلع بالأسواق المرتبطة بإعداد أطباق الأرز بلبن.

الأرز المصري إحدى القوى الناعمة المصرية:

من الطريف عند سماع وصفات الطعام بقنوات الطبخ المتخصصة، أن نسمع من معدي و شارحي الوصفات المقدمة للجمهور، إذا ما كان الأرز أحد المكونات، سنسمع كثيرًا عن ضرورة استخدام الأرز المصري لمواصفاته العالية عند الطهي و التقديم، و كذا طعمه الشهي اللذيذ.

دول الجوار لمصر في السودان و ليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة، والأردن وكذا في سوريا و العراق، و كل دول الجزيرة العربية من عشاق الارز المصرى لسنوات طوال.

وإذا ما أضفنا إليهم الملايين من ضيوف مصر من تلك الدول من النازحين و اللاجئين، سنجد أن الطلب على الأرز المصرى يتعدى كل الحسابات المحلية، الى الحد الذي قد يتم تهريبه عبر الحدود حتى مع سياسات وقف تصديره للخارج.

مع احترامنا للجميع لا توجد معايير:

مع احترامنا لجميع المسئولين عن صياغة السياسات وتنفيذها، إلا أننى ومن خبرتي في التعامل مع العديد منهم وجدت فروقاً جوهرية بين الوزراء منهم، بين من تربى فى وزارة الأشغال العمومية في السابق و بين من تقلدوا وزارة الموارد المائية والري، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً، مثل المهندس عصام راضي والمهندس عبد الهادى سماحة اللذان كانا يتمتعان بمعرفة تامة لشبكات الرى و الصرف عن ظهر قلب بأسمائها و مناسيبها، مقارنة بمن جاءوا من الجامعات المصرية، أو ممن عملوا في الدول الخليجية، وكانت أسئلتهم أشبه بالباحث عن لبن العصفور، و كانوا يعشقون تنفيذ سياسات الطور الواجب حلبه، والتي تقدم لهم من واقع ملفات عفى عليها الزمان.

من الطريف أيضاً أن أحد وزراء الري السابقين والذي تولى رئاسة الوزراء أثناء حكم الجماعة الإرهابية، كان أن دخل مدارس الأورمان الابتدائية و الإعدادية و الثانوية بالجيزة ثم كلية الهندسة جامعة القاهرة بالجيزة ثم أحد الجامعات الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراة ثم بنك التنمية الأفريقي بتونس.

من تلك الامثلة الصارخة يتضح لنا عدم وجود معايير واضحة للاختيار.

وإذا أردت أن تطاع:

و مع الاعتذار لمطربة الصوت الملائكي ليلى مراد و كلمات أغنيتها التي تقول: أنا زي مانا وانت بتتغير، أنا هو أنا عمرى ما هتغير ، وانت بتتغير”.

أتعشم أن يغير مسؤولينا من سياساتهم، خاصة في زراعة وتوفير كميات الأرز المصري، لكى تكون مطابقة لاحتياجات الواقع المصري المتغير، في عالم إقليمي و دولي متغير.

وحين يحدد المسئول المساحات التي يجب أن تزرع أرزًا، وأن يفرض الغرامات على المزارعين المخالفين، فإننا نذكره بالمثل العربي القائل:

إذا أردت أن تُطاع .. فَلتَأمُر بما يستطاع.

*الدكتور عبد الفتاح مطاوع