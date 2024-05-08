رسميا.. زيادة الحضور الجماهيرى في المباريات المحلية والإفريقية

عبر بيان رسمي تم نشره مساء أمس «الثلاثاء»، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، زيادة عدد الحضور الجماهيرى فى مباريات الأندية بالبطولات المحلية والإفريقية.

وقالت وزارة الرياضة فى البيان: «فى اجتماع موسع عقده وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم جمال علام، وممثلي رابطة الاندية وكافة الجهات المعنية بالدولة ووزارة الداخلية، لبحث زيادة عدد الحضور الجماهيري وضوابط الحضور الجماهيرى بالاستادات خلال المباريات المحلية لكرة القدم وأيضاً خلال مباريات الأندية المصرية بجميع البطولات الأفريقية التي يشاركون بها».

وأضاف البيان: «ووافقت كافة الجهات المعنية ووزارة الداخلية، خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيرى فى الأدوار التمهيدية للبطولات الأفريقية، بإلإضافة الى السماح بالحضور الجماهيرى كاملا بالبطولات الأفريقية، بالأدوار نصف النهائى والنهائى للأندية المصرية المشاركة في هذه الأدوار بالطاقة الاستيعابية وبحضور جماهيرى كامل العدد».

وتابع البيان: «اماً فيما يخص الحضور الجماهيري بالمباريات المحلية بمصر فقد تم الاتفاق علي زيادة الحضور الجماهيري الى 30 ألف من الجمهور باستادات القاهرة وبرج العرب وباقى الاستادات الاخري يتم الحضور الجماهيرى بالطاقة الكاملة للاستادات».

وأختتم البيان: «على أن تقوم الجهات التنفيذيه لاتحاد الكرة ورابطة الاندية، بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيرى، وذلك وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية، ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية».