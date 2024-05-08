رسمياً.. الزمالك يحتج على حكام الـ«VAR» لنهائى الكونفدرالية

أرسلت إدارة نادي الزمالك اعتراضاً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بخصوص تعيين حُكام تونسيين لتقنية الفيديو، سواء حُكام رئيسيين أو من ضمن طاقم تقنية الفيديو، فى مباراتى نهضة بركان المغربى فى ذهاب وإياب نهائي البطولة الكونفدرالية المقرر لهما يومى 12و19 من مايو الجارى.

وجاء اعتراض نادي الزمالك مُتضمناً أن حُكام تقنية الفيديو فى مباراتي الذهاب والإياب يحملون نفس جنسية مدرب فريق نهضة بركان المغربى وهو ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والحيادية التى من المفترض أن يحرص الاتحاد الأفريقى عليها فى مناسبات حاسمة كنهائى البطولة الكونفدرالية.

وطالب نادى الزمالك فى اعتراضه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأفريقى بإعادة النظر فى اختيار حُكام تقنية الفيديو فى مباراتى الذهاب والإياب للنهائى، حتى يتم رفع الحرج عن الُحكام التونسيين، الذين قد يستشعرون الحرج عند اتخاذ بعض القرارات، والتى قد يشوبها عدم التوفيق أو الجدل، مما قد يؤدى إلى تأثير سلبى على نتيجة مباراتى الذهاب والإياب.

ويؤكد نادي الزمالك أنه دائما ما يشيد بنزاهة التحكيم الأفريقى، الذى يعتبر شريكاً فاعلاً فى نجاح البطولات التى ينظمها الاتحاد الأفريقى، ويثمن كونه عنصراً رئيسياً فى خطة التطوير لكرة القدم فى أفريقيا.