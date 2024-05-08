قومى المرأة يهنئ الدكتورة سحر السنباطى بتوليها منصب رئيسة المجلس للطفولة والأمومة

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الدكتورة سحر السنباطى لتوليها منصب رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة .

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها لتولي الدكتورة سحر هذا المنصب الهام، مؤكدة أن وصولها إلى هذا المنصب يعكس مدى ثقة الدولة فى قدرتها على حماية حقوق الطفل والفتيات، مؤكدة أنها نموذج نسائي ناجح نفخر به جميعاً.

كما توجه المجلس القومى للمرأة بالتهنئة للسيدات اللاتى تم اختيارهن ضمن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، متمنية لهن النجاح والتوفيق

ويتضمن تشكيل المجلس بعد موافقة مجلس النواب :

١. سحر فوزى جاد السنباطى (رئيساً)

٢. هيام كمال مصطفى نظيف (نائباً للرئيس)

٣. غادة فرج حافظ الدرى

٤. سامح عوض الله السيد ابراهيم

٥. كرم ملاك كامل شاروبيم

٦. عبداللطيف صبحى محمد فريد حواش

٧. نور اسامة محمد صالح

٨. عمر خالد سعد محمد حجازى

٩. مى محمد حسنى زين الدين محمود

١٠. حنان جرجس شوقى ابراهيم

١١. سارة عزيز نصيف حكيم مرجان

١٢. دينا سيد كامل عبدالوهاب

١٣. ميراى مراد نسيم