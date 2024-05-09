الأهلى يخاطب الـ«فيفا» بسبب مونديال الأندية 2025.. ويُصعِد أزمة الدوليين مع اتحاد الكرة

استقرت إدارة النادى الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على إرسال خطاب رسمى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، بسبب بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 بأمريكا.

وترغب إدارة النادى الأهلى، فى الإستفسار عن حقيقة الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام العالمية والمحلية، بشأن مكافآت الفرق المشاركة فى مونديال الأندية 2025 بأمريكا بمشاركة 32 فريقًا، والتى وصفتها وسائل الإعلام بالخيالية، حيث سيحصل كل فريق مشارك في البطولة على 9 ملايين دولار أمريكى، أى ما يوازى 430 مليون جنيه مصري.

كما أوضحت التقارير التى صدرت فى هذا الشأن، أنه حال تخطى دور المجموعات ترتفع المكافآت إلى 15 مليون دولار، وتزيد بالتأهل للأدوار الإقصائية، وسيتم ارسال الخطاب خلال الساعات المُقبلة.

وفى سياق آخر، استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب أيضًا، على تصعيد أزمة لاعبى الفريق الكروى الأول الدوليين، والمقرر انضمامهم لمعسكر منتخب مصر المُقبل، مع اتحاد الكرة والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام حسن.

حيث يتمسك مسئولو النادى الأهلى بعدم انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب، إلا في مواعيد الأجندة الدولية حسب لوائح الإتحاد الدولى لكرة القدم الــ«فيفا»، وذلك من أجل ضمان المشاركة في مباراة الفريق أمام فريق الألومنيوم فى بطولة كأس مصر.

ويأتي موقف الأهلى الرافض لإرسال لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية حفاظاً على لاعبى الأحمر من الإجهاد، كما يُعد هذا الموقف رداً واضحاً على رفض حسام حسن إراحة لاعبى الأهلي الدوليين فى ودية كرواتيا، رغم اتفاقه مع المدرب مارسيل كولر وقتها.

وأوضح أن كولر فوجئ، باعتمد مدرب المنتخب على 6 لاعبين أساسيين في ودية كرواتيا التي خسرها وهم، رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى ومروان عطية ومحمد مجدى «أفشة»، وأكرم توفيق.