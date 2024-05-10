الأحد.. الشيوخ يناقش خطط التوسع في المراكز التنمية الشبابية ودور السياسات المالية والضريبة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وإنهاء المنازعات الضريبية

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق أعمال جلساته العامة يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة طلبات مناقشة عامة أولها مقدم من النائب زين الأنطاوى بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن خطط التوسع في المراكز التنمية الشبابية بما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب ياسر زكي بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دور السياسات المالية والضريبة في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سبل الشراكة مع القطاعين العام والخاص.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ يوم الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستمار ولجتة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي حول دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة العديد من تقارير اللجان النوعية بالمجلس.