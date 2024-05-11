القومي للمرأة يشارك في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين النساء اقتصاديا بمحافظة الفيوم

شارك المجلس القومي للمرأة فى فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تمكين المرأة اقتصاديا فى محافظة الفيوم، بحضور مى محمود مدير عام مركز تنمية المهارات بالمجلس، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وخالد حمزة مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر “EBRD”، والدكتورة سونيتا بيتامبر مدير مساعد الشمول الاقتصادي وتنمية المرأة بالبنك، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية بالفيوم.

استعرضت مى محمود آليات عمل المجلس واختصاصاته، ومحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية عام 2017 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

و أكدت أن مشروع تمكين المرأة اقتصاديا يركز على تحليل سلاسل القيمة، التى تحدد الفجوات والفرص للمرأة حتى تعمل على مجالات ومشروعات تضمن بها توفير دخل اقتصادى للارتقاء بمستوى معيشتها، وأشارت إلى البرامج التى تم مأسستها داخل المجلس ومنها برنامج ” صاحبات المشروعات يمضين قدما”، و”التعامل الرشيد مع أموالي” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، موضحة أن هذه البرنامج يمكن ان يتم استخدامها داخل مشروع تمكين المرأة اقتصاديا.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تمكين المرأة اقتصاديا ممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”EBRD”، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمنفذ من شركتي “مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب “NSCE” و MF Strategy”، بهدف بناء قدرات المرأة الفيومية، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والزيارات الميدانية التعليمية، لتعزيز القدرة التجارية لعدد 200 سيدة من ذوات الروح الريادية، بهدف توفير فرص العمل المتكافئة للمرأة الفيومية.