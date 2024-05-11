بهدف دون مقابل.. الاتحاد السكندرى يفوز على المقاولون العرب فى الدورى الممتاز

فاز فريق الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت، على مضيفه المقاولون العرب بهدف دون مقابل، في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2023/24.

واستضاف ملعب المقاولون العرب معقل ذئاب الجبل، مباراة المقاولون العرب ضد الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة دوري نايل.

أحرز سيف تقا هدف المباراة الوحيد لزعيم الثغر في الدقيقة الـ60 برأسية صاروخية بعد عرضية متقنة من كريم الديب.

وبهذه النتيجة، يرفع سيد البلد رصيده إلى النقطة رقم 35 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز من 22 مباراة.

فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة رقم 25 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري 2024 من 21 لقاء.