أول تعليق من كولر على الفوز أمام بلدية المحلة.. ويكشف عن حديثه مع لاعبيه قبل نهائى أفريقيا

علق المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، على الفوز الشاق الذي حققه الأهلى أمس، أمام بلدية المحلة فى الجولة 22 من الدورى المصرى بنتيجة 2-1، حيث كان الفريق أن يعود من معقل مُنافسه بالخسارة، وتأخر فى النتيجة حتى الدقيقة 79، لكنه أجرى تبديلاته وسجل هدفين حقق بهما الفوز الهام.

وفى المؤتمر الصحفى، قال كولر بعد اللقاء أن بلدية المحلة سجلوا هدفًا جميلاً من تسديدة لا تُصد، لكن تميز لاعبيه بالهدوء بعد استقبال الهدف، مؤكدًا أن الأهلى سيطر طوال المباراة ولعب البلدية على الكرات الطويلة، ولم يستغل نجوم الأهلى الفرص المُتاحة لهم فى الشوط الأول.

وأعرب المدير الفنى عن سعادته بالفوز الصعب قبل نهائي أفريقيا، وأشاد باللاعبين البدلاء الذين سجلوا الهدفين، وأشاد بجماهير الأهلى التى تواجدت فى المحلة وأنهم ساهموا في بشكل كبير فى الفوز، وكانوا اللاعب رقم 12.

وفى سياق آخر، كشف مارسيل كولر عن حديثه مع لاعبيه قبل مواجهة الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأوضح أن معظم لاعبى الأهلى لم يقدموا كل ما لديهم أمام بلدية المحلة، وأن هناك عواقب كبيرة على اللاعب الذى سيوفر مجهوده لمواجهة الترجى.

وقال المدير الفنى للـ«المارد الأحمر»، أن الأهلى قدم مباريات كبيرة في أبطال أفريقيا، من خلال الحماس والرغبة والتنوع التكتيكي، وأن هناك خطوة واحدة متبقية على الفوز بدورى الأبطال، ورغم أن الخصم صعب للغاية، لكن حلم الأهلى كبير فى رفع الكأس والاحتفال باللقب الثانى عشر.