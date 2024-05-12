بتكلفة 14.5 مليون جنيه.. دينية البرلمان توافق على مقترح نائب التجمع بتطوير مسجد الخازندارة

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، وللاسبوع الثاني علي التوالي مقترح بتطوير مسجد الخازندارة بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الأوقاف- المالية، الآثار، وبحضور وزارة التخطيط.

جاءت المناقشات بناء على مقترح مقدم من النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة، بشأن تطوير الخازندارة.

وقد وافقت وزارة التخطيط علي تخصيص مبلغ 14.5 مليون جنيه لتطوير المسجد بالإضافة إلي مبلغ 2.5 مليون جنيه لتطوير السبيل الملحق بالمسجد.