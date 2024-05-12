فى البروفة الأخيرة قبل لقاء الأهلى.. فوز مثير للترجى أمام النجم الساحلى

حقق فريق الترجى التونسى فوزا صعبا ومثيرا بثلاثة أهدف مقابل هدفين، على حساب نظيره فريق النجم الساحلى التونسى، في كلاسيكو الدورى التونسى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم “الأحد”، على ملعب حمادى العقربى «رادس»، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة التتويج بالدورى التونسى.

تقدم للنجم الساحلى لاعبه راقى العوانى في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول، ثم تعادل الترجى في الدقيقة 19، عن طريق لاعبه البرازيلى رودريجو رودريجز، ثم تقدم الترجى عن طريق حسام الدين غشة في الدقيقة 59 من عمر المباراة، وتعادل النجم عن طريق صالح برهومي في الدقيقة 68، ثم سجل ياسين مرياح هدف الفوز للترجى من ركلة جزاء فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يستعيد فريق الترجى نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، الأولى أمام الملعب التونسى فى الجولة السادسة من رحلة التتويج بالدورى يوم 5 من مايو الجاري بنتيجة 2-0، والثانية أمام محيط قرقنة 2-1 يوم الأربعاء الماضي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس تونس.

وبهذا الفوز يرفع الترجى رصيده للنقطة 17 فى صدارة مجموعة التتويج بالدورى التونسى، فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند النقطة 8 فى المركز الخامس.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب صلاح الدين غيدامسي، لاعب النجم الساحلى، فى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع “95”، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.