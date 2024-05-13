مجلس إدارة النادى الأهلى يُسنِد رئاسة بعثة الفريق إلى تونس للكابتن محمود الخطيب

اتخذ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قرارا قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، بين فريق الكرة بالنادى والترجى التونسى، حيث يحل الأهلى ضيفا على نظيره فريق الترجى التونسى، فى تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، مساء يوم «السبت» المقبل، على ملعب ستاد رادس، وتُقام مباراة الإياب يوم 25 مايو الجارى، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلى، إسناد رئاسة بعثة الفريق إلى محمود الخطيب، ومن المقرر سفر البعثة على متن طائرة خاصة، مساء يوم «الأربعاء» المقبل.

كما قرر المجلس الحضور بكامل أعضائه فى مقصورة ستاد رادس، من أجل دعم ومساندة فريق الكرة فى مشواره نحو حصد اللقب الأفريقى رقم 12 فى تاريخ النادى.

وكان رئيس النادى الأهلى الكابتن محمود الخطيب، قد قرر فى وقت سابق، الاعتذار عن رئاسة البعثة، بتوصية من الطبيب المعالج له، لكن فى ظل تحسن حالته الصحية خلال الأيام الماضية، تقرر فى النهاية رئاسته لبعثة الفريق.