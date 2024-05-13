” النبراوي ” يفتتح باكورة ندوات لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية  

بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، نظمت شعبة الهندسة الكهربائية برئاسة المهندس مبروك عامر من خلال لجنة التدريب بها برئاسة المهندس ماجد المغربي، ندوة بعنوان “تصميم شبكات الأرضي للمحطات الكهربية باستخدام برنامج “Cymgrd” حاضر فيها المهندس عبد الرحمن عماد- الخبير في مجال التصميم والتوزيع الكهربائي، أدار الندوة المهندس محمد عادل خضر- مقرر لجنة التدريب بالشعبة.

في كلمته أكد المهندس طارق النبراوي أن التدريب جزء أساسي لعلاج سلبيات موجودة في التعليم الهندسي، وربط المهندس بمتطلبات سوق العمل وكل ما هو جديد في مجال تخصصه، لافتًا إلى أن النقابة تدعم دائمًا شباب المهندسين من خلال تقديم خدمة تدريبية على أعلى المستويات، حتى يكون المهندس على درجة عالية من الجودة ويستطيع مواجهة متطلبات سوق العمل.

وأضاف نقيب المهندسين .. أن التعليم الهندسي لا يفي بمتطلبات المهندسين للنهوض بمستواهم العلمي، ومعالجة القصور الناتج عن عدم مواكبة المستحدثات العالمية، ويقوم التدريب بسد هذا النقص، وهو الأمر الذي تعمل عليه النقابة بصورة مكثفة من خلال شعبها الهندسية المختلفة عبر ندواتها المتخصصة من أجل النهوض بمستوى المهندس ومهنة الهندسة”.

وقال: “إن النقابة ستواصل بقوة جهودها فيما يتعلق بملف التعليم الهندسي حتى تحقق ما فيه مصلحة المهنة والمهندسين حتى تعود المهنة ونقابة المهندسين إلى سابق عهدهما، مشيرًا إلى أن تعاون النقابة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجودة لطلاب الهندسة ومن ثم تخريج مهندس متفوق علميًا وعمليًا”.

من جانبه وجّه المهندس مبروك عامر التحية والشكر لنقيب المهندسين على دعمه ومساندته في إقامة مثل هذه الندوات والتي تساهم في صقل خبرات شباب المهندسين وزيادة معلوماتهم التي يتلقونها من قامات هندسية وعلمية كبيرة من خلال إلقاء محاضراتهم، مؤكدًا اهتمام شعبة الهندسة الكهربائية بالجانب العلمي والمهني للمهندسين.

بدوره أوضح المهندس ماجد المغربي أن لجنة التدريب بالشعبة بصدد إقامة عدة ندوات متخصصة في كافة مجالات الهندسة الكهربية، داعيًا شباب المهندسين للاستفادة من حضورها، مؤكدًا أن هذه الندوات تعد بمثابة دورات تدريبية مكثفة ومن خلالها يستطيع المهندس الاطلاع على كل ما هو جديد في تخصص الهندسة الكهربية.

فيما أكد المهندس “عبدالرحمن عماد” أن المحاضرة تتناول في طياتها عناصر تجعل المهندس قادرًا على عمل تصميم لشبكة أرضي لأي محطة كهربائية طبقًا للأكواد العالمية مثل TEEE 80 وذلك باستخدام سوفت وير Cymgrd.

وقسم “عماد” المحاضرة إلى ثلاثة محاور (خطوات التصميم، وطريقة التصميم، والبرنامج المستخدم في التصميم)، حيث شمل محور خطوات التصميم عناصر “تحليل التربة لاستخراج قيمة المقاومة النوعية المتوسطة، وحساب القيمة المسموح بها لجهد الخطوة وجهد اللمس، وحساب قيمة الـ GPR”.

بينما اشتمل محور طريقة التصميم على عدة عناصر وهي “كيفية عمل تصميم لشبكة الأرضي لأي محطة كهربية، وكيفية حساب قيمة جهد اللمس V Touch، وكيفية حساب قيمة جهد الخطوة V Step، وحساب قيمة مقاومة الأرضي R G، والمقارنات بين القيمة المحسوبة والقيمة المسموح بها للجهود”.

كما ضم محور البرنامج المستخدم في التصميم “كيفية إرسال البيانات إلى برنامج Cymgrd، وكيفية عمل تحليل لحالة التربة، وكيفية حساب قيمة جهد اللمس V Touch، وكيفية حساب قيمة جهد الخطوة V Step، وإخراج 3D model للجهود”.