وزير الصحة يشيد بتطور جراحات قلوب الأطفال بمركز مجدي يعقوب ومستشفى الناس

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن مصر شهدت تطورا فى جراحات القلب وخاصة جراحات القلب المفتوح، وكذلك جراحات قلوب الأطفال التي يتميز بها مركز البروفيسور مجدي يعقوب ومستشفى أطفال مصر ومستشفى ابوالريش ومستشفى الدمرداش للأطفال ومستشفى الناس.. جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، بحضور الدكتور شامشير فياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة، وذلك على هامش «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار الوزير إلى إمكانية التعاون في التشخيص «عن بُعد» بين مصر والإمارات، وناقش الوزير سبل التعاون المستقبلى في مسوح الجينوم البشري.

وأشار دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير تطرق إلى التطور الذي حققته الدولة المصرية في مجال زراعة النخاع، وقرب الانتهاء من إنشاء مركز متطور لزرع النخاع، مع وجود احصائيات دقيقة للحالات وبياناتها، كما تضمن الاجتماع بحث إمكانية التعاون في إنشاء مستشفى افتراضي بين مصر والإمارات.