إيمان كريم تلتقي عدد من الجمعيات العاملة مع المصابين باضطرابات طيف التوحد

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عدد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديدا المتخصصة في مجال علاج ومتابعة المصابين باضطرابات طيف التوحد.

دار اللقاء حول جهود المجلس في تقديم خبرته الفنية لكافة الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الاعاقة، والإستماع إلى التحديات التي تواجه الجمعيات المشاركة في اللقاء ودورها في التأهيل وتقديم التوعية الخاصة للمصابين باضطرابات طيف التوحد والتوعية اللازمة لذويهم حول طرق التعامل معهم.

واستمعت المشرف العام على المجلس خلال اللقاء إلى شرح واف من كل جمعية عن دورها المجتمعي والخدمات التي تقدمها والجهود المبذولة منها في مجال التعامل مع المصابين باضطرابات طيف التوحد، وتم الاتفاق خلال اللقاء على تقديم كافة أوجه الدعم من الجمعيات للأشخاص الفاعلين في المجتمع من المصابين بطيف التوحد وتقديمهم كقادة رأي ورموز ملهمة في إطار برنامج يتم وضعه لريادة الأعمال من داخله عدد من المعايير لاختيار النماذج التي تستحق، وتم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المجلس والجمعيات التي شاركت في الاجتماع لوضع الإطار العام لهذا البرنامج وتوقيته ومعايير اختيار النماذج.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ حاضنة مشروعات لكافة الأفكار التي تصدر عن الأشخاص المصابين بطيف التوحد والاتفاق على آلية لدخول هذه الأفكار حيز التنفيذ.