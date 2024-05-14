الدراويش يسعى لمواصلة الانتصارات أمام طلائع الجيش الليلة فى «دورىNile»

فى السابعة مساء اليوم «الثلاثاء»، وعلى استاد جهاز الرياضة، يحل فريق الاسماعيلى ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق طلائع الجيش، فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

ويبحث الفريقان عن الفوز والتقدم فى جدول الدورى، وعكف إيهاب جلال رحلة استكشاف فريق الطلائع بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن مواصلة انتصارات الدراويش بالمسابقة المحلية.

وحقق الإسماعيلى فوزاً غالياً على فاركو بهدفين دون رد سجلهما عمر الساعى ومحمد الدسوقى ثم فاز على الداخلية بهدف قاتل سجله عبد الرحمن مجدى في الجولة الأخيرة للدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق 6 انتصارات و 7 تعادلات وتلقى 9 هزائم وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 24.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 19 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفا.