طلب برلماني للحكومة والنقل بسبب تكرار وقائع الخطف والتحرش بالفتيات عبر تطبيق “أوبر”

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.

وأشار النائب إلى أنه مؤخرا تعرضت فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام سائق “أوبر” بمحاولة خطفها واغتصابها.