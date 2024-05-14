تحرك برلماني بسبب ارتفاع تذاكر طيران مطارات سوهاج أسيوط الأقصر مقارنة بالقاهرة

تقدم النائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب وعضو لجنه الإدارة المحلية بطلب إحاطة موجه إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران بشأن أسباب ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج وأسيوط والأقصر مقارنة بمطار القاهرة.

وأوضح عضو مجلس النواب خالد أبونحول في طلبه بعد رصد شكاوي المصريين بالخارج والمنتمين لمحافظات الصعيد، بسبب زيادة سعر التذكرة، وازدادت التساؤلات حول أسباب ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج وأسيوط والأقصر مقارنة بمطار القاهرة وسفنكس وبرج العرب.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية إلى تساؤل حول لماذا لا يتم زيادة الرحلات أو دخول شركات أخرى مثل الناقل الوطني مصر للطيران وطيران النيل وطيران الكويتية ولو أيام محددة؟، مطالبًا بالإفادة والتنسيق الحكومي ومحاولة انتزاع موافقات لدخول شركات جديدة في أوقات محددة قريبًا.