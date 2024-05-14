المالية للنواب: تخفيض موازنة الوطنية للتدريب بسبب الإمكانيات.. ورئيس شباب النواب: متمسكون بالنسبة المقررة

قالت حنان عبدالمنصف ، وكيل وزارة المالية؛ إن خفض الاعتمادات المالية لموازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب يأتي بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموازنة العامة والدولة، وحرص الوزارة علي توفير أولويات الاتفاق علي الصحة والتعليم والسلع المدعمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

وأكدت أن وزارة المالية تقدر الجهود المبذولة من الأكاديمية الوطنية للتدريب ، وأن الوزارة ليست في خصام معها حتي تقلل الموازنة الخاصة بها ، لافتا إلي خفض تمويل العجز الاستثمار من 150 مليون جنيه إلى 20 مليون فقط، بسبب أن ذلك المبلغ هو المتاح لدي الوزارة في ضوء المتاح لدي الوزارة في حدود الإمكانيات وخدمة الدين ونقص الايراد للدولة لدينا تحديات في جمع الصحة والتعليم.

من جانبه عقب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب علي مبررات ممثل وزارة المالية، قائلًا؛ ما تقوله الوزارة صياغة محفوظة، وأرفض كل التعقيب الخاص بخفض الموازنة، ومتمسكين بمبلغ سد عجز النشاط وسنعد مذكرة بأن ذلك إهدار للمال العام.