سموحة يفوز على زعيم الثغر بهدفين دون رد ويحسم ديربى الإسكندرية لصالحه 

حسم فريق نادى سموحة ديربى الإسكندرية لصالحه، وذلك بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون مقابل، فى اللقاء الذى جمع الفريقين عصر اليوم “الثلاثاء”، ضمن الجولة الـ23 من منافسات الدورى الممتاز “دورىNile”.

أحرز أول أهداف اللقاء مهاجم فريق نادى سموحة اللاعب حسام حسن، وكان ذلك فى الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، فيما أضاف اللاعب محمد سعيد الشهير بـ”مكرونة” الهدف الثانى فى الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق نادى سموحة رصيده إلى النقطة 34 ويأتى فى المركز الخامس، وفى المقابل يتجمد رصيد زعيم الثغر عند النقطة 35 فى المركز الرابع من جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز للموسم الحالى.