طلائع الجيش يوقف قطار انتصارات الدراويش ويخطف منه نقطة التعادل

فى المباراة التى انطلقت بين فريق طلائع الجيش أمام نظيره فريق الإسماعيلى، فى السابعة مساء اليوم “الثلاثاء” بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب جهاز الرياضة، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الممتاز، حسم التعادل الإيجابى نتيجة مباراة فريق نادى طلائع الجيش أمام ضيفه فريق نادى الإسماعيلي بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الـ23 من الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”.

افتتح فريق الدراويش التسجيل فى الدقيقة الـ62 من زمن المباراة، عن طريق اللاعب إريك تراورى، فيما تعادل فريق طلائع الجيش عن طريق جودين شيكا بالدقيقة 72 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق الاسماعيلى للنقطة 26، ويأتى فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز “دورى Nile”، فيما ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش للنقطة 29، ويأتى فى المركز التاسع.