بعثة الأهلى تطير إلى تونس.. ومران أخير قبل السفر للقاء الترجى فى ذهاب نهائى أفريقيا

فى الثامنة مساء اليوم «الأربعاء»، وعلى متن طائرة خاصة، تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى تونس، استعدادا لخوض مواجهة الترجى التونسى يوم «السبت» المقبل، فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب خوض مران الفريق الأخير بالقاهرة على ملعب مختار التتش ثم التجمع والانتقال بحافلة تنقل البعثة إلى مطار القاهرة.

وكان الجهاز الإدارى للأهلى، قد أنهى إجراءات السفر وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل التنقل طوال فترة الإقامة بتونس، حيث سبق الثنائى خالد بيبو وسمير عدلى بعثة الأهلى إلى تونس قبل موعد السفر بـ48 ساعة لإنهاء كل الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة فى الأراضى التونسية.

ويشهد مران اليوم تدريبات فنية وخططية ومحاضرة فنية مع اللاعبين وشرح الأمور الفنية المتعلقة بمباراة الذهاب فى رادس، والتعليمات التى سيمنحها الجهاز الفنى للاعبى الفريق الأحمر والالتزام بها، من أجل تعطيل مفاتيح لعب الترجى وتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب تساعد على حسم اللقب باستاد القاهرة يوم 25 مايو الجارى على أرضه ووسط جماهيره.