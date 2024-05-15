برلماني: مشاركة الرئيس السيسى بقمة البحرين دعم مصري جديد لفلسطين

قال النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة، يعد دعما مصريا جديدا للقضية الفلسطينية.

وأشار القاضي، إلى أن القمة العربية الـ 33 في العاصمة البحرينية تأتي في ظل ظروف استثنائية وتوقيت صعب تعيشه أمتنا العربية التي تواجه تحديات ضخمة علي رأسها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة في القطاع، ومعاناة الأهالي الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار، وتدمير البنى التحتية، في ظل صمت دولي مقيت، وفي ظل ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وأوضح؛ الرئيس عبدالفتاح السيسى بذل جهودا مضنية منذ 7 أكتوبر 2023 لوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني، بدأت بعقد القاهرة للسلام وإدخال المساعدات الإنسانية وبناء راي عام دولي مناصر للقضية الفلسطينية.

وأكد النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.