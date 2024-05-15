التعادل السلبى يحسم لقاء الداخلية والجونة فى “دورىNile”

انتهت مباراة فريقى الداخلية والجونة، بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم بينهما عصر اليوم “الأربعاء”، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى المصرى الممتاز.

ورغم سيطرة الجونة النسبية على المباراة، إلا أن فريق الداخلية تمكن من أن يسجل هدفًا فى الدقيقة 72 من عمر اللقاء، عن طريق اللاعب البديل محمد الظريف، ولكن الحكم ألغاه بدعوى وجود تسلل.

وبهذه النتيجة، يرفع فريق الجونة رصيده للنقطة 29 ودون تغيير فى ترتيبه بالجول حيث يأتى فى المركز العاشر من جدول الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”، فيما رفع الداخلية رصيده للنقطة 12 ويبقى كذلك فى المركز الثامن عشر والأخير فى جدول الترتيب.