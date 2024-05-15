بهدف دون رد.. فاركو يفوز على بلدية المحلة فى “دورىNile”

فاز فريق فاركو على نظيره فريق بلدية المحلة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

سجل هدف المباراة الوحيد لفريق فاركو اللاعب شكرى نجيب في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يأتى فريق بلدية المحلة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول “دورىNile” برصيد 19 نقطة، جمعها من 22 مباراة حقق الفوز فى 5 مباريات وخسر 13 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 45 هدفا.

فيما يأتى فريق فاركو فى المركز الخامس عشر من ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 19 نقطة، جمعها من 21 مباراة حقق الفوز فى 4 مباريات وخسر 10 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا.