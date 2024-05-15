بيراميدز يحقق فوزا ثمينا على سيراميكا بهدفين ويبتعد بصدارة “دورىNile”

حسم فريق نادى بيراميدز نتيجة لقاءه بالفوز بهدفين مقابل هدف، على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، فى اللقاء الذى أقيم اليوم “الأربعاء” على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من المسابقة اليوم الأربعاء، ليواصل تصدره لجدول الدورى الممتاز، في الموسم الحالى 2023-2024.

بدأ اللاعب فيستون ماييلي التسجيل للسماوى فى الدقيقة 31 من الشوط الأول، بعدما تلقى الكرة داخل منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا ليودعها الشباك بسهولة معلنة عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وضاعف فيستون ماييلي النتيجة لصالح بيراميدز مسجلا الهدف الثانى لفريقه والثانى له فى اللقاء، فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من تسديدة أخطأها محمد بسام حارس مرمى سيراميكا المتقدم خارج مرماه لتسقط الكرة من فوقه فى الشباك معلنة عن الهدف الثانى لأصحاب الأرض.

ونجح لاعب سيراميكا كليوباترا محمد عادل فى تقليص تأخر فريقه مسجلا الهدف الأول في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لتنتصف المباراة بتقدم بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وفى شوط المباراة الثاني ازدادت إثارة المباراة ونجح سيراميكا كليوباترا في إدراك التعادل عن طريق أحمد بلحاج، قبل أن يلغى حكم اللقاء الهدف بدعوى وجود مخالفة على أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 47 في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 31 نقطة فى المركز الثامن.