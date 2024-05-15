خطة البرلمان: فوز “القاهرة الإخبارية” بجائزة التميز هو حصاد لجهد وعمل جاد

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ أن فوز قناة القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، يعتبر فوز لنا جميعا حيث استطاعت مجموعة المتحدة الإعلامية ان تحافظ على الأصالة وتواكب المعاصرة بمزيج فريد من الأخبار والمتابعات والدراما المتميزة.

وأضاف سالم: أن قناة القاهرة الإخبارية رغم حداثة عمرها في الوسط الإعلامي إلا انها استطاعت ان تحظى بثقة المشاهد المصري والعربي من خلال تبنيها سياسية الحياد والموضوعية والمصداقية في نقل الأحداث والأخبار.

واشار “سالم”: أن هذه الجائزة ليست تقديرا فحسب بل هي حصاد لعمل وجهد استمروا منذ ظهور القناة للنور حتى الآن، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في توضيح الصورة وكشف الحقائق للمواطن وللعالم وهذا ما فعلته القاهرة الإخبارية من خلال متابعتها لكل الأحداث العالمية والإقليمية خاصة الاعتداء الصهيوني الغاشم علي أهل غزة ،

وتمنى وكيل لجنة الخطة والموازنة للشركة المتحدة وقياداتها المتميزة ولقناة القاهرة الإخبارية بقيادة الإعلامي الماهر أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالمتحدة مزيد من التوفيق والنجاحات المتتالية، والاستمرار في الحفاظ على تقاليد المهنة رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها.