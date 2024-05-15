اتجاه داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ قرار صادم في أزمة الشيبي والشحات

كشفت تقارير إعلامية، أن اتحاد الكرة المصري يتجه لإيقاف الظهير الأيمن المغربى لنادى بيراميدز محمد الشيبى، رغم صحة موقفه باللجوء للقضاء المصرى فى أزمته مع نجم الأهلى حسين الشحات.

وكان الشيبى، قد حرك دعوى قضائية ضد الشحات متهما إياه بالإهانة والسب والقذف، بسبب واقعة اعتداء لاعب الأهلى على المدافع المغربى بالصفع على وجهه، عقب لقاء فريقيهما يوم 23 يوليو 2023 بالدورى المصرى الممتاز، حيث فاز بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وفى تطور جديد للقضية، كشفت تقارير إعلامية اليوم «الأربعاء»، أن «لجنة الانضباط في الاتحاد المصرى لكرة القدم بعد اجتماعها الأخير خرجت بقرار يفيد بأن محمد الشيبى يحق له التقدم بشكوى وبدعوى للمحاكم المدنية، واستندوا إلى المادة نفسها المستند إليها محامى الشيبى فى قانون الرياضة وأقروا بصحة وجهة نظر اللاعب المغربى، وبعد ما خلصوا لهذا الرأى القانونى أطلعوا مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى على ما توصلوا إليه».

وأضاف التقريرال‘علامى: «لكن الرأى جاء صادما من أعضاء اتحاد الكرة المصرى بضرورة التوقف وترك الموضوع جانبا حتى لا تحدث مشكلة، واجتماع مجلس اتحاد الكرة ممتد حتى يوم 20 مايو الجاري، وحتى هذه اللحظة هناك توجه من مجلس اتحاد الكرة بالتفكير فى فرض عقوبة على محمد الشيبى وإيقافه لأن الاتحاد كان قد أدان نفسه سابقا بخطاب أرسله للنادى الأهلى مذيل بإمضاء المدير التنفيذى، وليد العطار، والذي يقر فيه بشكل واضح إن تقديم الشيبى ببلاغ للنيابة العامة هو مخالفة صريحة للائحة النظام الأساسى والاتحاد الدولى لكرة القدم، ولذلك يريدون إيقاف نجم بيراميدز لحفظ ماء وجههم، ويتركون الأمر للقضاء المصرى هو من يفصل بين اللاعبين في الجلسة المحدد لها يوم 30 مايو الجارى، وهنا يظهر الاتحاد بأنه قام بعمل ما عليه».

وأتم التقرير: «فى النهاية نحن ننتظر الدعوى المرفوعة من الشيبى ضد حسين الشحات فى محكمة جنح مدينة نصر».